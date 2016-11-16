Будущий генсек ООН Гутерриш прибудет в Москву с официальным визитом 24-25 ноября
Антониу Гутерриш, чьи полномочия на посту генерального секретаря ООН начнутся 1 января 2017 года, 24-25 ноября посетит с официальным визитом Москву и встретится с первыми лицами государства.
- Могу подтвердить, что Гутерриш посетит Россию 24-25 ноября и встретится с высокопоставленными представителями руководства, - заявила «Интерфаксу» пресс-секретарь будущего генерального секретаря ООН Мелисса Флеминг.
Собеседница агентства не уточнила, какие вопросы португальский политик намерен обсудить с российской стороной.
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