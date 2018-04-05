Будущий автомобиль президента проверили на безопасность
Автомобиль проекта «Кортеж» прошел краш-тесты после усовершенствования конструкции.
Испытания проводились по европейской методике. Все девять подушек безопасности, установленных в машине, сработали должным образом. По словам специалистов, пассажиры автомобиля могут получить лишь незначительные травмы даже при самых серьезных ДТП.
Продажи автомобилей «Кортеж», начнутся в конце текущего года, сообщает «Экономика сегодня».
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