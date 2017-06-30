В будущем году пенсии вырастут на 3,8%
В феврале 2018 года размер пенсий, которые получают неработающие россияне, увеличится на 3,8%. Повышение заложено в бюджете Пенсионного фонда России (ПФР).
Кроме того, пенсионный балл вырастет почти на три рубля – до 81,57 рубля. В настоящее время он составляет 78,58 рубля, сообщает URA.RU.
Согласно бюджетному плану, в следующие два года социальные выплату должны вырасти на 4%. Впрочем, эти планы еще могут быть скорректированы.
Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что в будущем году пенсии будут проиндексированы всем пенсионерам, кроме работающих.
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