СБУ не будет вводить санкции против фаворита «Евровидения»

Служба безопасности Украины выяснила, что участник международного песенного конкурса «Евровидение» Кристиан Костов, представляющий Болгарию, выступал в Крыму летом 2014 года.

Вместе с тем, по словам представителя украинского ведомства Елены Гитлянской, СБУ не будет вводить санкции против болгарского конкурсанта, так как он выступал в Крыму до вступления в силу закона, предусматривающего ответственность за посещение полуострова без согласования с Киевом.

Она подчеркнула, что решение о запрете на въезд может принимать не только СБУ, но и Госпогранслужба.

В свою очередь, пресс-секретарь Госпогранслужбы Олег Слободян заявил, что ведомство проверяет информацию о посещении Костовым Крыма.

По его словам, когда Костов въезжал на территорию Украины, не поступала информация о том, что он, возможно, посещал Крым.

«Мы эту информацию видели, мы ее изучим, если она подтвердится, то будем действовать в рамках закона», — цитирует «РИА Новости» слова Слободяна.

На данный момент 17-летний Кристиан Костов является фаворитом конкурса «Евровиденик-2017», который в этом году проходит в Киеве. Он родился и вырос в Москве, пел в студии «Непоседы», а также принимал участие в шоу Первого канала «Голос. Дети» в 2013 году.

Россия в этом году не будет принимать участие в «Евровидении» из-за скандала с запретом на въезд в Украину певицы Юлии Самойловой, которая должна была выступить на конкурсе с песней Flame Is Burning.

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