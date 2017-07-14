СКР не будет расследовать нападение на Алексея Навального

Дело о нападении на оппозиционера Алексея навального, в результате которого он был облит зеленкой, не будет передано в СКР, поскольку для этого отсутствуют основания.

Кроме того, прокуратура Москвы сообщила адвокату оппозиционера Вадиму Кобзеву, что полиции не удалось установить личность нападавшего для привлечения в качестве обвиняемого по делу. В связи с этим расследование приостанавливается, сообщает «Собеседник».

«Только очень иронически можно вспомнить тогдашние гневные заявления, что власти непричастны и хулиганов накажут», - цитирует издание запись в блоге оппозиционера.

Нападению Навальный подвергся в апреле. Это произошло неподалеку от офиса его Фонда борьбы с коррупцией в Москве. В лицо оппозиционеру брызнули зеленкой, в которую, по его словам, было примешано еще какое-то вещество, грозившее ухудшением зрения. На основе записей с камер видеонаблюдения пользователи соцсетей предположили, что к нападению были причастны активисты SERB Александр Петрунько и Алексей Кулаков.