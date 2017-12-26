МЦК будет работать в новогоднюю ночь
Московское центральное кольцо будет открыто для пассажиров в Новогоднюю ночь, сообщили в пресс-службе МЖД.
Уточняется, что поезда будут курсировать с интервалом в 10 минут. Кроме того, аналогичный интервал будет сохранен и в ночь с 6 на 7 января, но движение будет осуществляться до 02:00 .
Московский метрополитен также будет открыт для пассажиров всю Новогоднюю ночь, а 31 декабря в 23:50 прозвучит новогоднее поздравление президента России Владимира Путина, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
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