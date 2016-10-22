ООН не будет проводить расследование о дискриминации российских паралимпийцев

Комитет ООН по правам инвалидов не будет проводить расследование по факту дискриминации членов паралимпийской сборной России, отстраненной от участия в Паралимпиаде в Рио-де-Жанейро.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Диану Гурцкую.

Гурцкая в августе направляла в ООН письмо. В ответе комитета было сказано, что его члены не имеют полномочий расследовать решения, принятые Международным паралимпийским комитетом.

- Мы исходим из того, что конкретные страны, входящие в Международный паралимпийский комитет грубо нарушили прямой запрет на дискриминацию по признаку инвалидности. Эти страны являются участниками Конвенции ООН о правах инвалидов, и их действия должен был оценить надзорный орган Объединённых Наций. Будем добиваться справедливости с помощью российского МИДа и наших представителей в Организации Объединённых Наций, - сказала Гурцкая.

Ранее МПК отстранил российских паралимпийцев от участия в Паралимпиаде в Рио.

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