РПЦ будет поминать святого Патрика
Синод РПЦ внес в поминальный список святых (месяцеслов) крестителя Ирландии Патрикия, известного как святой Патрик.
Глава синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда рассказал «Интерфаксу», что наряду с Патриком в месяцеслов были включены более десятка святых, подвизавшихся в Центральной и Западной Европе до 1054 года – времени раскола Церкви на восточную и западную.
Список святых формировался на основании сведений об их почитании православными в западноевропейских епархиях РПЦ и традиции их почитания в других поместных православных церквах.
День святого Патрика отмечается на Западе 17 марта, РПЦ будет поминать святого 30 марта.
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