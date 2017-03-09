РПЦ будет поминать святого Патрика

Синод РПЦ внес в поминальный список святых (месяцеслов) крестителя Ирландии Патрикия, известного как святой Патрик.

Глава синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда рассказал «Интерфаксу», что наряду с Патриком в месяцеслов были включены более десятка святых, подвизавшихся в Центральной и Западной Европе до 1054 года – времени раскола Церкви на восточную и западную.

Список святых формировался на основании сведений об их почитании православными в западноевропейских епархиях РПЦ и традиции их почитания в других поместных православных церквах.

День святого Патрика отмечается на Западе 17 марта, РПЦ будет поминать святого 30 марта.