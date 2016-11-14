ЕС не будет пересматривать свои отношения с Россией из-за США

Позиция Евросоюза в отношении России останется прежней, даже если свое отношение к РФ пересмотрит Вашингтон после победы на выборах Дональда Трампа. Об этом заявила глава европейской дипломатии Федерика Могерини.

«Что касается России, вы знаете, Евросоюз занял очень принципиальную позицию по незаконному присоединению Крыма и ситуации на Украине. Это не изменится, несмотря на возможные изменения политики других», - цитирует ее РИА «Новости».

Могерини попросила СМИ не выставлять отношения между ЕС и Россией «в черно-белых тонах». По ее словам, несмотря на наличие «решительной принципиальной позиции» по Украине и конфликтам к востоку от ЕС, существует и диалог по некоторым вопросам. В частности, по иранской ядерной программе, Ливии, противодействию терроризму и до некоторой степени по Сирии.