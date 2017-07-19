МЧС будет контролировать места пикников в Москве

Сотрудники МЧС усилят контроль над местами пикников в Москве, так как погода улучшилась, и местные жители потянулись на природу.

Как уточняется в сообщении ведомства, в Москве оборудованы 240 зон, где можно бесплатно приготовить шашлыки.

Сотрудники МЧС будут проверять соблюдение правил противопожарной безопасности.

По словам пресс-секретаря столичного управления МЧС Оксаны Золотовой, нарушителям грозит штраф от 3 до 4 тысяч рублей с конфискацией незаконного шашлыка, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».