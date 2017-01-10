ЦБ РФ будет блокировать опасные сайты за один день

ЦБ РФ получил полномочия по блокировке вредоносных сайтов за один день.

Как уточняется в материале, Центробанк теперь имеет право выявлять сайты-нарушители, распространяющие вредоносные программы, ресурсы с противоправным контентом и фишинговые сайты, что может кардинально изменить ситуацию с безопасностью в Рунете.

По данным газеты «Известия», сведения о виртуальных ворах Центробанк будет предоставлять координационному центру национального домена сети, что и позволит максимально оперативно блокировать подозрительные сайты. Соответствующее соглашение было подписано в конце 2016 года сроком на три года, уточняется в тексте документа, который имеется в распоряжении газеты.

Источниками информации о мошеннических сайтах являются обращения граждан в ЦБ РФ, а также сведения от поднадзорных кредитных организаций, собственный мониторинг ФинЦЕРТ и информация правоохранительных органов, рассказал заместитель начальника главного управления безопасности и защиты информации ЦБ Артем Сычев.

По его словам, полученная информация анализируется, по итогам анализа принимается решение об обращении в координационный центр по блокировке сайта.