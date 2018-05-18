Буддийский монах судится с монастырем из-за депрессии

В Японии буддийский монах, прислуживающий в храмовом комплексе на горе Коя-сан, подал в суд на монастырь.

Возмущенный сверхурочной работой монах решил, что храм должен материально компенсировать ему депрессивное состояние, в которое он впал по этой причине.

По мнению служителя монастыря, 78 тысяч долларов вполне достаточно для спокойствия его души.

Мужчина рассказал, что его заставляли работать в кафе для туристов на протяжении двух месяцев без выходных.

Теперь монах хочет доказать монастырю, что такой подход к перевоспитанию давно уже устарел, сообщает агентство Nation news.