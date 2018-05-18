Буддийский монах судится с монастырем из-за депрессии
В Японии буддийский монах, прислуживающий в храмовом комплексе на горе Коя-сан, подал в суд на монастырь.
Возмущенный сверхурочной работой монах решил, что храм должен материально компенсировать ему депрессивное состояние, в которое он впал по этой причине.
По мнению служителя монастыря, 78 тысяч долларов вполне достаточно для спокойствия его души.
Мужчина рассказал, что его заставляли работать в кафе для туристов на протяжении двух месяцев без выходных.
Теперь монах хочет доказать монастырю, что такой подход к перевоспитанию давно уже устарел, сообщает агентство Nation news.
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