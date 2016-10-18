В Брюсселе вооруженный мужчина захватил нескольких заложников в супермаркете

Правоохранительные органы Бельгии подтвердили информацию о захвате заложников в одном из супермаркетов Брюсселя.

- Вооруженный мужчина в магазине захватил в заложники несколько человек, дополнительной информации у меня нет, — цитирует РИА «Новости» представителя местной полиции.

По данным издания Derniere Heure, преступник вооружен ножом, он удерживает в супермаркете Carrefour в коммуне Форе около 15 человек.

Очевидцы утверждают, что речь о неудавшемся ограблении, поскольку захвативший заложников неизвестный не выдвигал никаких требований, лишь несколько раз повторил, что «не хочет в тюрьму».