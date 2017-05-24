В Брюсселе протестуют недовольные президентом США
В Брюсселе проходит акция протеста против президента США Дональда Трампа. По оценкам полиции, в ней участвуют около шести тысяч человек.
В числе протестующих граждане Германии, Нидерландов, Франции, а также представители курдской общины в Бельгии. Кроме того, к маршу присоединились активисты «Гринпис», профсоюзов и женских организаций, сообщает телеканал RTBF.
Участники акции несут куклы, изображающие американского лидера и плакаты, призывающие его отказаться от «торговли войной» и «строительства стен».
В настоящее время Трамп вместе с госсекретарем Реком Тиллерсоном находятся в Брюсселе, где ведут переговоры с главой правительства Бельгии Шарлем Мишелем.
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