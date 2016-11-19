В Брюсселе прошел митинг сторонников Эрдогана

От двух до четырех тысяч турок собрались на площади Шумана в Брюсселе на манифестацию в поддержку президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Участники акции призывали к борьбе с терроризмом и требовали от Бельгии и Евросоюза четко определить свою позицию по отношению к Рабочей партии Курдистана (РПК), которую Анкара считает виновной во многих терактах.

Митингующие отметили, что РПК признана террористической организаций в Европе и США, однако во время недавних акций ассоциации культуры на плакатах присутствовали изображения лидеров партии, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сайт RTL INFO. Участники акции также осудили прошедшую в Брюсселе накануне прокурдскую манифестацию.

Ранее Эрдоган назвал Бельгию центром сторонников РПК и приверженцев оппозиционного имама Гюллена. В Брюсселе эти обвинения расценили как абсурдные.