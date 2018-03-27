Брюссель решил выдворить одного дипломата РФ

Совет министров Бельгии принял решение об отзыве аккредитации у одного российского дипломата.

При этом было отмечено, что у страны особая ситуация – российские дипломаты аккредитованы одновременно при королевстве, а также при ЕС и НАТО, передает «Интерфакс» со ссылкой на зарубежные СМИ.

Порядка 140 сотрудников российских дипмиссий будут высланы из более двух десятков стран Запада. Акция инициирована Великобританией, которая обвиняет Москву в причастности к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в начале марта.