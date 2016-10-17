Брюссель призвал Россию прекратить обстрелы Алеппо
Евросоюз призвал Россию и Сирию прекратить обстрелы Алеппо. Глава европейской дипломатии Федерика Могерини боится, что ситуация вокруг этого сирийского города может перерасти в катастрофу.
"Нужно продолжить переговоры с США и другими ключевыми странами, чтобы избежать катастрофы, прежде всего - в гуманитарной сфере - в Алеппо", - добавила она.
По мнению Могерини, следует создать условия для того, чтобы в дальнейшем добиться прекращения боевых действий, сообщает «Интерфакс».
Евросоюз также обвинил сирийскую армию и ВКС России в прицельных авиаударах по школам и больницам в Алеппо, которые могут расцениваться как военные преступления. Как сообщает ТАСС, об этом говорится в итоговом заявлении Совета ЕС на уровне глав МИД по Сирии.
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