Брюссель призвал Россию прекратить обстрелы Алеппо

Евросоюз призвал Россию и Сирию прекратить обстрелы Алеппо. Глава европейской дипломатии Федерика Могерини боится, что ситуация вокруг этого сирийского города может перерасти в катастрофу.

"Нужно продолжить переговоры с США и другими ключевыми странами, чтобы избежать катастрофы, прежде всего - в гуманитарной сфере - в Алеппо", - добавила она.

По мнению Могерини, следует создать условия для того, чтобы в дальнейшем добиться прекращения боевых действий, сообщает «Интерфакс».

Евросоюз также обвинил сирийскую армию и ВКС России в прицельных авиаударах по школам и больницам в Алеппо, которые могут расцениваться как военные преступления. Как сообщает ТАСС, об этом говорится в итоговом заявлении Совета ЕС на уровне глав МИД по Сирии.