В Брянске пенсионер расстрелял водителя автобуса

Полиция Брянска задержала 79-летнего местного жителя, который открыл огонь из пистолета по водителю автобуса после ссоры.

В результате инцидента водитель автобуса получил телесные повреждения, пенсионер из травматического оружия ранил водителя в руку, сообщает ТАСС.

Автобус следовал из Брянска в пригородный поселок Белые Берега. По словам жителей поселка, водители и кондукторы автобуса и раньше конфликтовали с данным пассажиром.

Новости по теме
Теги:
Места: Россия
События: происшествия
Следующая новость Ученые создали самую быструю в мире камеру

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
80 000 подписчиков уже с нами!
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в дискуссиях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО