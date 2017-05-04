В Брянске пенсионер расстрелял водителя автобуса
Полиция Брянска задержала 79-летнего местного жителя, который открыл огонь из пистолета по водителю автобуса после ссоры.
В результате инцидента водитель автобуса получил телесные повреждения, пенсионер из травматического оружия ранил водителя в руку, сообщает ТАСС.
Автобус следовал из Брянска в пригородный поселок Белые Берега. По словам жителей поселка, водители и кондукторы автобуса и раньше конфликтовали с данным пассажиром.
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