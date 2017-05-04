В Брянске пенсионер расстрелял водителя автобуса

Полиция Брянска задержала 79-летнего местного жителя, который открыл огонь из пистолета по водителю автобуса после ссоры.

В результате инцидента водитель автобуса получил телесные повреждения, пенсионер из травматического оружия ранил водителя в руку, сообщает ТАСС.

Автобус следовал из Брянска в пригородный поселок Белые Берега. По словам жителей поселка, водители и кондукторы автобуса и раньше конфликтовали с данным пассажиром.