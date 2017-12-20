Бросающим курить посоветовали налегать на физические упражнения

Регулярные физические нагрузки помогут легче перенести так называемый синдром отмены, который развивается у тех, кто бросает курить.

По словам британских ученых, нагрузки способствуют активизации α7 никотиновых ацетилхолиновых рецепторов, расположенных в головном мозге. Данный эффект они обнаружили во время опытов с грызунами и утверждают, что результаты применимы и к людям.

Ученые отмечают, что начинать занятия физическими упражнениями необходимо еще до отказа от курения. Они будут препятствовать развитию от табака и снижать тяжесть синдрома отмены, сообщает издание EurekAlert!