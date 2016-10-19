Бронзовый призер Евро-2008 Аршавин стал лучшим игроком Казахстана в сентябре
Согласно опросу, в котором приняли участие все главные тренеры и капитаны команд футбольной премьер-лиги Казахстана, лучшим игроком чемпионата страны в сентябре признан российский легионер алма-атинского «Кайрата» Андрей Аршавин.
В трех сентябрьских матчах за свой клуб атакующий полузащитник отметился двумя голами, а «Кайрат» одержал три победы.
Всего же в нынешнем чемпионате на счету у бронзового призера Евро-2008 восемь забитых мячей, - сообщает «Спортфакт» со ссылкой на Sports.kz.
Аршавин второй раз признается в Казахстане лучшим игроком месяца. Ранее он удостоился подобного признания в июле 2016 года.
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