Бронзовый памятник Даниле Багрову будет установлен в Москве или Санкт-Петербурге

Инициативная группа «Брат Данила» начала сбор средств на установку бронзового памятника Сергею Бодрову-младшему в образе Данилы Багрова, который будет установлен в Москве или Санкт-Петербурге.

«Фигуру планируется выполнить в полный рост, из бронзы, с выложенной впереди фразой литыми буквами «Я думаю, что сила в правде». Место установки статуи будет определяться народным голосованием. Привязка к местам действия фильмов необязательна», — цитирует текст сообщения РИА «Новости».

Инициативная группа считает, что аналогов образа Данилы Багрова российский кинематограф не создавал более 15 лет.

«Аналогов российская культура не создавала более пятнадцати лет. Появившись на экране во время глубочайшего кризиса нашей страны, Данила стал настоящим примером и опорой для многих ребят того времени, росших без отца или старшего брата. Именно Данила воплотил в себе идеи братства и единства, своих не бросаем. Для многих он стал символом веры в то, что даже когда все вокруг разрушено, понятия о добре и зле остаются непоколебимы», — написали авторы текста.

Исполнитель главной роли в фильмах «Брат» и «Брат-2» Сергей Бодров-младший погиб во время съемок фильма связной в Кармадонском ущелье Северной Осетии 20 сентября 2002 года при сходе ледника Колка.