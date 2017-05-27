British Airways приостановила вылеты из Хитроу и Гатвика из-за компьютерного сбоя

Авиакомпания British Airways отменила рейсы из крупнейшего аэропорта Европы Хитроу и второго по обороту пассажиров британского аэропорта Гатвик до 18:00 по местному времени (20:00 мск) из-за сбоя в компьютерной системе.

Официальный представитель авиакомпании заявила: «Произошел крупный сбой в системах электронных технологий, и это привело к очень серьезным нарушениям в наших воздушных операциях по всему миру». В авиакомпании исключили возможность хакерской атаки на компьютерную систему. Авиаперевозчик также посоветовал пассажирам не выезжать в аэропорты до указанного времени.

В заявлении авиакомпании говорится: «Терминалы в Хитроу и Гэтвике крайне переполнены, и мы отменили все полеты из этих аэропортов до 6 часов вечера по британскому времени. Поэтому, пожалуйста, не приезжайте в эти аэропорты».

British Airways извинилась перед пассажирами за неудобства и пообещала разрешить сложившуюся ситуацию как можно скорее, сообщает ТАСС.