Британцы смогут купить гражданство ЕС

Граждане Великобритании, проголосовавшие на референдуме за выход страны из состава ЕС, смогут купить подданство Европейского союза. С такой инициативой выступает Европарламент.

По словам лидера фракции либералов и демократов в Европарламенте и бывшего премьер-министра Бельгии Ги Верхофстадта, люди, являющиеся гражданами ЕС и стремящиеся сохранить европейское гражданство, должны иметь возможность сделать это.

Он отметил, что против Brexit проголосовали около 48 процентов британцев.

Политик также рассказал, что Европарламент проголосует за эту инициативу до конца года, затем план должен быть одобрен всеми странами - членами ЕС.

Согласно предложению, британцы, которые хотят остаться гражданами Евросоюза, должны будут ежегодно сами платить взносы в бюджет ЕС. Вместе с тем, существуют юридические сложности реализации подобной инициативы.

23 июня в Великобритании состоялся референдум о членстве страны в ЕС. По результатам голосования 51,9 процентов граждан поддержали Brexit, сообщает ТАСС.