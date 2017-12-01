Британцы подали в суд на Google
Жители Великобритании предъявили компании Google коллективный иск, обвинив ее в незаконном сборе данных.
Иск подан в суд Лондона. Инициатива принадлежит бывшему главе организации по защите прав потребителей Which? Ричарду Ллойду. По мнению тех, кто подписал заявление, Google собирала персональные данные пользователей в браузере Safari, обходя настройки безопасности iPhone, передает «ФедералПресс».
В общей сложности на компанию пожаловались свыше пяти миллионов человек.
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