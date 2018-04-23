Британцы извинились перед Россией за свое правительство

Посольство РФ в Лондоне получило ряд посланий от жителей Великобритании, которые назвали обвинения своих властей в отношении Москвы несправедливыми.

По словам авторов посланий, далеко не все британцы поддерживают позицию правительства по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Они не верят в официальную версию и не согласны с тем, что Россия должна считаться главным врагом Великобритании.

«Уважаемые господа! Я очень сожалею о поведении правительства по поводу случая со Скрипалем», - цитирует «Ридус» одно из посланий. Его автор полагает, что Лондон умышленно стремится дискредитировать Россию в глазах мирового сообщества и тем самым отвлечь всех от собственных многочисленных проблем, включая неудачную стратегию Brexit.

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