Посольство РФ в Лондоне получило ряд посланий от жителей Великобритании, которые назвали обвинения своих властей в отношении Москвы несправедливыми.

По словам авторов посланий, далеко не все британцы поддерживают позицию правительства по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Они не верят в официальную версию и не согласны с тем, что Россия должна считаться главным врагом Великобритании.

«Уважаемые господа! Я очень сожалею о поведении правительства по поводу случая со Скрипалем», - цитирует «Ридус» одно из посланий. Его автор полагает, что Лондон умышленно стремится дискредитировать Россию в глазах мирового сообщества и тем самым отвлечь всех от собственных многочисленных проблем, включая неудачную стратегию Brexit.