Британцы хотят лишить Россию Чемпионата мира по футболу

Великобритания призывает бойкотировать Чемпионат мира по футболу, который пройдет летом 2018 года в России.

Британские активисты утверждают, что футбольные болельщики, которые приедут на Чемпионат в Россию, могут оказаться в опасности.

Кроме того, среди причин необходимости бойкота мундиаля вероятность того, что Россия использует футбольный чемпионат для пропаганды.

Активисты планируют подготовить юридическое досье, объясняющее, почему по настоящим правилам FIFA и UEFA, Россия больше не способна принимать столь крупное спортивное мероприятие.

Ранее глава МИД Великобритании Борис Джонсон сравнил Чемпионат мира по футболу 2018 года с Олимпиадой 1936 года в Берлине, которую Адольф Гитлер использовал для пропаганды фашизма.

Официальная делегация Великобритании отказалась приехать в Россию на Чемпионат мира по футболу из-за отравления экс-сотрудника ГРУ, британского шпиона Сергея Скрипаля, в котором Лондон обвинил Москву, сообщает «Национальная служба новостей».

Чемпионат мира по футболу 2018 — 21-й чемпионат мира по футболу ФИФА, финальная часть которого пройдет в России с 14 июня по 15 июля.

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