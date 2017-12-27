Британцы чувствуют себя счастливее в браке

Ученые из Канады выяснили, что состоящие в браке британцы считают себя счастливее, чем одиночки.

Исследователи проанализировали результаты соцопросов, в которых приняли участие 370 тыс. жителей Великобритании. Семейные пары признавались, что чувствуют себя счастливыми рядом друг с другом. В большинстве случаев они объясняют это тем, что их вторая половинка со временем превратилась в лучшего и преданного друга.

Ученые считают, что удовлетворенность семейной жизнью обусловлена понимаем, что рядом с семейным человеком есть тот, на кого можно полностью положиться, передает Hi-News.ru.

Автор исследования Джон Хелливелл считает, что брак облегчает кризис среднего возраста. Специалисты отметили, что женатые мужчины в большей степени удовлетворены жизнью, чем одинокие, даже несмотря на то, что спустя время положительный эффект от брака уменьшается, а страсть превращается во взаимное уважение партнеров

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