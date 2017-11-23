Британцам понравились календари с Владимиром Путиным

В Великобритании поступил в продажу календарь на 2018 год с фотографиями российского президента Владимира Путина. Издание пользуется повышенным спросом у британцев.

Календарь содержит 12 снимков Путина. На них российский лидер изображен за работой, на тренировке дзюдо, на рыбалке, на охоте, обнимающим леопарда.

По данным издания Daily Mirror, британцы смели календари с Путиным с прилавков в течение нескольких дней с момента начала продаж, передает телеканал «360». В интернет-магазинах его можно приобрести по цене 16 фунтов стерлингов (1,2 тысячи рублей).