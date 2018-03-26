Британца обругали в Латвии за незнание латышского языка

Турист из Великобритании в грубой форме получил выговор в одном из супермаркетов торговой сети Maxima, расположенном в Риге, на незнание латышского языка.

Сотрудники магазина заявили гражданину Британии, что он обязан знать латышский язык, чтобы делать покупки.

«Здесь Латвия! Говори по-латышски! Читать умеешь? Научись, осел!», — заявила туристу сотрудница магазина.

За соблюдением закона о языке в Латвии следит Центр государственного языка. В начале текущего года в сети появилось приложение под названием «Друг языка», с помощью которого, особо ответственные граждане могут отослать извещение о нарушении языковых норм, сообщает «РИА Новости».