В британском правительстве не возражают против визита Трампа в страну
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй формально отклонила петицию против визита в страну президента США Дональда Трампа.
По ее словам, кабмин полагает, что американскому лидеру должно быть позволено совершить государственный визит в Соединенное Королевство и с нетерпением ожидает возможности его приветствовать. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на издание The Telegraph.
Мэй добавила, что правительство принимает во внимание мнение общества, но саму петицию не поддерживает.
Документ, набравший в интернете порядка 1,8 миллиона подписей, будет рассматриваться в британском парламенте на следующей неделе.
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