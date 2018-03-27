В британском МИД назвали Джулиана Ассанжа «червячком»
В МИД Великобритании настаивают на то, что основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж должен покинуть посольство Эквадора в Лондоне.
«Это только вопрос времени, когда этот несчастный маленький червячок выйдет из посольства и сдастся британской юстиции», - цитирует ТАСС замглавы ведомства Алана Данкана со ссылкой на зарубежные СМИ.
Ассанж, в свою очередь отметил, что не видит ничего плохого в том, чтобы «червяком». По его мнению, это лучше, нежели быть змеей.
Ассанж скрывается в эквадорском посольстве, опасаясь выдачи Швеции, где его обвинили в изнасиловании, а также депортации в США. Там его могут приговорить к высшей мере наказания за публикацию секретных документов.
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