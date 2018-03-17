Британского посла вызвали на ковер в МИД РФ

Посла Британии в Москве Лори Бристоу вызвали в МИД России.

Об этом ТАСС сообщили в российском дипведомстве. «В МИД РФ в субботу будет вызван посол Великобритании», - отметили в министерстве.

Как ожидается, послу расскажут об ответных мерах в связи с высылкой российских дипломатов из Британии из-за обвинений в отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что «все решения российской стороной приняты и они не в ближайшие часы, но в ближайшее время будут доведены до британской стороны».

4 марта осужденного в России за шпионаж в пользу Великобритании экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания в Солсбери. Они подверглись отравлению нервно-паралитическим веществом.