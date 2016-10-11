Британского певца Рода Стюарта посвятили в рыцари за заслуги в области музыки
Британский певец Род Стюарт на торжественной церемонии в Букингемском дворце посвящен в рыцари. По традиции, высокий титул присвоила королева Елизавета Вторая.
Церемонию посвящения провел герцог Кембриджский Уильям. Стюарт удостоился этого звания за заслуги в области музыки и благотворительную деятельность, сообщает РИА Новости.
Стюарт за свою карьеру продал более 100 миллионов пластинок, что сделало его одним из самых продаваемых музыкантов в истории.
В 2012 году он был включен в британский Зал славы музыки в качестве члена группы The Faces.
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