Британского певца Рода Стюарта посвятили в рыцари за заслуги в области музыки

Британский певец Род Стюарт на торжественной церемонии в Букингемском дворце посвящен в рыцари. По традиции, высокий титул присвоила королева Елизавета Вторая.

Церемонию посвящения провел герцог Кембриджский Уильям. Стюарт удостоился этого звания за заслуги в области музыки и благотворительную деятельность, сообщает РИА Новости.

Стюарт за свою карьеру продал более 100 миллионов пластинок, что сделало его одним из самых продаваемых музыкантов в истории.

В 2012 году он был включен в британский Зал славы музыки в качестве члена группы The Faces.