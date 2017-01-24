Британского журналиста выгнали из парламента за вопрос об обстрелах Донбасса
Во время проведения встречи, посвященной 25-летию установления дипломатических отношений между Великобританией и Украиной, проходившей в здании британского парламента, журналист Грэм Филлипс задал вопрос, за что был изгнан с мероприятия.
Филлипс поинтересовался у выступавшего в тот момент члена парламента сэра Джеральда Ховарта, будет ли тот рассказывать собравшимся об артобстрелах Донбасса Украиной и об убийствах мирных жителей, - сообщает РИА «Новости» со ссылкой на видеоматериал, выложенный Филлипсом на канале в Youtube.
Гости мероприятия подвергли журналиста обструкции. Под крики «Вон!», «Лжец!» от Филлипса потребовали «убраться отсюда», а охранники сопроводили его к выходу.
Короткий ролик с выдворением репортера из помещения на своей странице в Twitter опубликовало посольство Украины в Великобритании.
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