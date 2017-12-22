Британский ученый назвал Йоду гавайцем

Ученый Лондонского университета королевы Марии Дэвид Аджер считает, что родиной персонажа киносаги «Звездные войны» могли бы быть Гавайские острова.

Данный вывод он сделал на основе анализа манеры речи магистра джедаев. По мнению Аджера, английский является для Йоды вторым языком. Говоря на нем, магистр при этом переставляет слова в соответствии с грамматикой родного языка.

При разговоре Йода часто ставит сказуемое перед подлежащим. По словам Аджера, такая манера характерна как раз для жителей Гавайских острово, когда они пытаются говорить по-английски, пишет издание NME.