Британский таблоид обвинил Россию в создании гигантского спрута-людоеда
Российские ученые обнаружили вблизи Антарктиды осьминога-убийцу и намерены использовать его в качестве своего тайного смертельного оружия. Такую информацию распространил британский таблоид Daily Express.
По данным издания, полученным, разумеется, из информированных источников, российская экспедиция обнаружила монстра в озере Восток, - сообщает РИА «ФедералПресс».
Животное достигает 10 метров в длину и способно гипнотизировать свою добычу, а также глушить радиосигналы, а его яд парализует мгновенно.
По словам опрошенного британскими журналистами исследователя Антона Падалки, осьминог получил имя «Организм 46-Б», он уже убил нескольких ученых. Ужасный спрут способен к «перевоплощению» в пловца, - утверждает ученый.
Российские власти, пишет таблоид, скрывают сделанное открытие, они намерены тайно разводить осьминогов-людоедов, а затем использовать как смертельное оружие против своих врагов.
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