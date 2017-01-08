Британский спортивный чиновник призвал отстранить Россию от Олимпиады-2018

Британский спортивный чиновник призвал отстранить Россию от участия в Олимпийских играх 2018 года в Южной Корее. Глава антидопингового агентства Великобритании Дэвид Кенворти заявил, что это необходимо сделать из-за скандала с употреблением допинга российскими спортсменами.

По словам Кенворти, всех российских спортсменов следовало отстранить от участия в Олимпиаде в Рио-де-Жанейро, которая состоялась летом 2016 года. «Я считаю, что Международный паралимпийский комитет поступил правильно — он отстранил Россию. На мой взгляд, МОК все испортил. В этом вопросе слишком много политики, и это проблема», — сказал Кенворти.

В начале декабря 2016 года независимая комиссия WADA под руководством Ричарда Макларена опубликовала доклад об употреблении допинга российскими спортсменами. В нем говорилось о причастности Виталия Мутко и его заместителя Юрия Нагорных к манипуляциям с допинг-пробами. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Москва отрицает обвинения в причастности государственных органов к подделке допинг-проб, напоминает РБК.

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