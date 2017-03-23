Британский школьник указал НАСА на ошибку в показаниях датчиков радиации на МКС.

Как уточняется в материале, 17-летний ученик школы в Шеффилде Майлз Соломэн принимал участие в образовательной программе TimPix. Этот проект дает британским школьникам возможность работать с данными, полученными на МКС.

Проверяя таблицу с показателями датчиков радиации, Майлз обнаружил в одной из ячеек число —1. Школьнику сразу пришло в голову, что энергия не может иметь отрицательного значения, поэтому он и его учитель физики сообщили об ошибке НАСА.

Выяснилось, что ошибочный алгоритм регистрировал таким образом отсутствие зафиксированной датчиком радиации, причем даже специалисты НАСА не уделяли внимания этой ошибке.

Агентство поблагодарило школьника за помощь, однако сам подросток не очень рад своему открытию, так как сверстники стали называть его «ботаником», сообщает «РИА Новости».