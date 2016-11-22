Британский МИД считает нелюбовь к РФ сближающим Лондон и Вашингтон фактором

Постоянные угрозы, исходящие от России, должны послужить одной из основ для взаимного тесного сотрудничества Лондона и Вашингтона. Такое заявление сделал глава МИД Великобритании Борис Джонсон.

- Мы собираемся сотрудничать с новой администрацией США по всем вопросам международной повестки дня. Среди них первоочередное значение имеют борьба с ДАИШ (запрещенная в РФ организация), ответная реакция на кризис в Сирии и намерение твердо придерживаться своих принципов перед вызовом со стороны России, - цитирует Джонсона ТАСС.

Ранее глава Форин оффиса неоднократно высказывался о том, что Москва представляет угрозу всему мировому сообществу. Ему принадлежит, в частности, высказывание, что «Россия может стать страной-изгоем из-за проводимой ею политики».