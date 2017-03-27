Британский МИД призвал Россию освободить задержанных демонстрантов

Министерство иностранных дел Великобритании обратилось к российским властям с призывом отпустить на свободу всех задержанных в результате протестных акций в минувшие выходные.

На сайте ведомства отмечается, что Великобритания обеспокоена задержанием в России сотен граждан в числе которых представители СМИ и лидер оппозиции Алексей Навальный. В МИД настаивают на том. что все эти люди осуществляли свое право на свободу выражения мнений и мирных собраний.

Британский МИД призвал власти Ф освободить задержанных и соблюдать свои международные обязательства в Совете Европы и ОБСЕ. Ранее с аналогичными призывами выступали ЕС и США.