Британский премьер призвала давить на Москву в связи с позицией РФ по Сирии

Выступая на совместной пресс-конференции по итогам встречи с главой Кабинета министров Польши Беатой Шидло, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назвала «жизненно необходимым» сохранение давления на Москву в связи с ее действиями в Сирии.

- Мы должны сохранять давление на Россию, учитывая ее растущую уверенность в себе, — цитирует Мэй РИА «Новости».

Ранее Мэй и другие представители властей Великобритании неоднократно высказывались в пользу ужесточения санкций в отношении Москвы, обвиняя российские ВКС в поддержке режима Башара Асада и «многочисленных военных преступлениях» против мирного населения Сирии.

Российская сторона неоднократно подчеркивала, что оппоненты до сих пор не представили ни одного доказательства обстрела гражданских объектов.