Британский посол «уличил» РФ в наличии запасов «Новичка»

В России имеются запасы химического вещества «Новичок», говорится в заявлении посольства Великобритании в РФ по итогам брифинга британского посла в Москве Лори Бристоу.

«За последнее десятилетие Россия произвела и запасла небольшое количество «Новичков», во-вторых, исследовала использование химических боевых агентов для убийства и, в-третьих, российская разведка, начиная с 2013 года, распространяла свои интересы на Скрипалей», - заявил Бристоу.

Он также призвал немедленно привлечь Россию к ответственности за нарушение конвенции о запрещении химоружия в связи с «делом Скрипаля», подчеркнув, что только у РФ был мотив и возможность совершить это преступление.

Великобритания, по словам посла, созывает совет ОЗХО и Совет Безопасности ООН для того, чтобы это сделать.

«Собрав вместе все факты можно сделать только один вывод - только российское государство имело средства, мотив и опыт для того, чтобы совершить это преступление. Никакой правдоподобной альтернативы нет», - подчеркнули в британской дипмиссии.

Ранее британские СМИ сообщили, что российские спецслужбы следили за семьей Скрипалей на протяжении пяти лет. Например, согласно сведениям британских журналистов, IT-эксперты из ГРУ отслеживали адреса электронной почты Юлии Скрипаль с 2013 года.

4 марта экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были госпитализированы в британском Солсбери после отравления неизвестным веществом. Власти Великобритании сразу же обвинили в произошедшем Россию, однако так и не продемонстрировали никаких доказательств. Юлия Скрипаль уже вышла из больницы, а ее отец также пошел на поправку, сообщает «Интерфакс».

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