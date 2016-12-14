Британский политик заподозрил Россию во вмешательстве в Brexit

Депутат британской Палаты общин от Лейбористской партии Бен Бредшоу считает, что на результаты референдума по Brexit могли повлиять российские хакеры. Об этом он заявил на заседании парламента.

Депутат назвал доказанным вмешательство российских хакеров в президентские выборы в США и предположил, что оно возможно имело место и в британском референдуме. При этом парламентарий добавил, что подтвердить свои слова какими-либо доказательствами не может, передает Sky News.

В то же время Брэдшоу заявил, что Россия готовится вмешаться в ход президентских выборов во Франции.