Британский политик признал ложь западных СМИ о России

Британский политик Найджел Сассман, находящийся в настоящее время в Крыму, признал, что западные СМИ подают информацию о России в искаженном виде.

Введение санкций в отношении России он назвал несправедливостью, которой должен быть положен конец.

Сассман также назвал правильным решением пригласить западных политиков в Крым. «Необходимо начинать устанавливать контакты на уровне народной дипломатии», - цитирует его «Экономика сегодня».

Политик отметил, что русские люди ничем не отличаются от других народов, а проблемы создают власти, которые разделяют людей.