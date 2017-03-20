Британский политик признал ложь западных СМИ о России
Британский политик Найджел Сассман, находящийся в настоящее время в Крыму, признал, что западные СМИ подают информацию о России в искаженном виде.
Введение санкций в отношении России он назвал несправедливостью, которой должен быть положен конец.
Сассман также назвал правильным решением пригласить западных политиков в Крым. «Необходимо начинать устанавливать контакты на уровне народной дипломатии», - цитирует его «Экономика сегодня».
Политик отметил, что русские люди ничем не отличаются от других народов, а проблемы создают власти, которые разделяют людей.
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