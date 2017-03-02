Британский парламент призвал к дружбе с Россией

Международный комитет нижней палаты парламента выступил за нормализацию отношений между Лондоном и Москвой.

В докладе комитета депутаты рекомендую МИД Великобритании настроится на улучшение отношений с Россией и вести честный и искренний диалог, сообщает агентство «Экономика сегодня». По мнению парламентариев, отказ от сотрудничества с РФ бесперспективен.

Ранее глава британского МИД Борис Джонсон заявил, что Лондон никогда не признает Крым российским и призвал к усилению давления на Москву.