Британский парламент призвал к дружбе с Россией
Международный комитет нижней палаты парламента выступил за нормализацию отношений между Лондоном и Москвой.
В докладе комитета депутаты рекомендую МИД Великобритании настроится на улучшение отношений с Россией и вести честный и искренний диалог, сообщает агентство «Экономика сегодня». По мнению парламентариев, отказ от сотрудничества с РФ бесперспективен.
Ранее глава британского МИД Борис Джонсон заявил, что Лондон никогда не признает Крым российским и призвал к усилению давления на Москву.
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