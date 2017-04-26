Британский МИД обвинил Кадырова в намерении уничтожить геев в Чечне до Рамадана

Заместитель министра иностранных дел Великобритании Алан Дункан обвинил главу Чечни Рамзана Кадырова в организации ликвидации лиц нетрадиционной сексуальной ориентации в регионе.

«Эти сообщения совершенно варварские. Одна из самых отвратительных вещей, которые я когда-либо слышал, это слова чеченского силовика о том, что эти задержания – часть процесса, который он назвал превентивной чисткой», – заявил чиновник, сославшись на предоставленную ему источником информацию о планах Кадырова.

Он также отметил, что источники сообщили о планах Кадырова по ликвидации ЛГБТ сообщества в Чечне до начала Рамадана.

«Я надеюсь, что парламент объединится и пошлет самый жесткий из возможных сигналов России, и в частности Чечне, что этот вид деятельности презираем и неприемлем в мире», - подчеркнул Дункан.

Пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов, комментируя заявление Дункана, отметил, что был очень удивлен тем, что старейший и уважаемый парламент в мире нашел время для того, чтобы слушать заместителя министра, который оперировал исключительно слухами.

Ранее «Новая газета» опубликовала расследование о том, что в Чечне проводятся массовые задержания лиц нетрадиционной сексуальной ориентации. Издание утверждало, что как минимум трое из них убиты. Позже «Новая газета» опубликовала материал о специальных тюрьмах для гомосексуалистов, где их незаконно удерживают и пытают. Пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов тогда заявил, что «нельзя задерживать и притеснять того, кого попросту нет в республике», сообщает «Федерал пресс».

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал появившиеся в СМИ сообщения о задержаниях и убийствах геев в республике провокациями.

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