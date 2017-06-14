Британский мультимиллионер стал жертвой стада коров
Британский ученый, профессор Оксфордского университета и бизнесмен Брайан Беллхауз стал жертвой стада коров, которые затоптали его насмерть.
Как уточняется в сообщении, трагедия произошла недалеко от родового имения Беллхаузов в Восточном Суссексе во время вечерней прогулки.
Коровы, возвращавшиеся с пастбища, внезапно испугались и побежали, сбив 80-летнего мужчину с ног.
Следователи опрашивают свидетелей, чтобы выяснить причину такого поведения коров. Кроме того, будет проведена беседа с пастухом, который оставил животных без присмотра, сообщает Life.
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