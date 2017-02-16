Британский министр обвинил РФ в намерении дестабилизировать Запад
Россия пытается дестабилизировать Запад и разобщить страны НАТО. Об этом заявил британский министр обороны Майкл Фэллон.
Он призвал альянс «держаться единый фронтом» и совместными усилиями отражать исходящие от России угрозы.
Министр вновь затронул тему кибератак и обвинил российских хакеров во вмешательстве в выборы Болгарии и Франции. Он также добавил, что Москва ведет «мягкую пропаганду» и в Великобритании.
По словам Фэллона, у него нет сомнений в том, что Россия «агрессивно вторгается в другие демократии», используя все имеющиеся в ее распоряжении средства. В частности, он отметил, что вмешательство Москвы угрожает выборам в Германии, передает телеканал Sky News.
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