Британский министр обороны категорически отказывается от нормальных отношений с РФ

Выступая на совместной пресс-конференции после встречи с американским коллегой Джеймсом Мэттисом, министр обороны Великобритании Майкл Фэллон заявил, что ни о какой нормализации отношений с Россией в настоящее время не может быть и речи.

- Мы должны быть чрезвычайно внимательны в свете сохраняющейся тенденции вмешательства России в дела других стран. Речь идет и о военной активности, и о киберугрозах. Мы должны противостоять этому столько времени, сколько понадобится. Поэтому сейчас и речи не может быть о возвращении к нормальному ведению дел, — цитирует Фэллона РИА «Новости».

Занимающий наиболее непримиримую позицию по отношению к Москве глава британского оборонного ведомства подчеркнул, что взаимодействие возможно лишь по узкому спектру специфических вопросов.

- Мы можем взаимодействовать по определенным направлениям: избегать конфликтов там, где дело касается действий авиации. Мы можем вести переговоры по Сирии, по тем странам, где Россия имеет влияние. Но мы должны быть очень осторожны, — подчеркнул министр.