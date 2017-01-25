Британский министр обороны назвал «Адмирал Кузнецов» кораблем позора

Комментируя операцию сопровождения авианосца «Адмирал Кузнецов» в проливе Ла-Манш, министр обороны Великобритании Майкл Фэллон назвал российское судно кораблем позора, чье присутствие в Сирии лишь продлило страдания мирных жителей этой страны.

- Мы внимательно следим за «Адмиралом Кузнецовым» на пути его следования в Россию, за кораблем позора, чья миссия лишь продлила страдания сирийского народа, - цитирует министра «Интерфакс» со ссылкой на электронную версию «Дейли телеграф».

- Мы будем следить за каждым шагом этих кораблей вблизи Соединенного Королевства в рамках нашей постоянной готовности к обеспечению безопасности Великобритании, - добавил министр.

За передвижением группы, которая возвращается из похода в Средиземноморье, наблюдает корабельная армада НАТО в составе не менее семи военных кораблей Великобритании, Португалии, Нидерландов, Норвегии и Германии.

Как выяснили британские СМИ, когда российский флот двигался к побережью Сирии, его также сопровождали корабли Королевского флота. Тогда этот «поход» обошелся Великобритании в 1,4 миллиона фунтов стерлингов.

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